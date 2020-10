' Sistemiamo la zia del consigliere comunale?' | trucchi e tangenti per una tomba ai Rotoli

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ipotesi mazzette per le sepolture al cimitero dei, 10 indagati tra Comune e Asp 4 febbraio 2020 Sequestrata un'area dei: smaltiti in modo irregolare i resti delle esumazioni 6 maggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Sistemiamo zia

PalermoToday

Fabbriche, dighe, centrali elettriche abbandonate restituite alla comunità e convertite in laboratori teatrali, gallerie, sale proiezioni. Residenze artistiche nate spontaneamente in sperduti villaggi ...Dall'inchiesta dei carabinieri viene fuori che l'impresario funebre Nunzio Trinca avrebbe chiesto all'ex direttore dei cimiteri, Cosimo De Roberto, di velocizzare la pratica per la sepoltura di una pa ...