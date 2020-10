Sipari chiusi per molti teatri di Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 ottobre 2020) di Monica De Santis “Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”. Iniziano così le nuove regole dettate dal Governatore De Luca, nell’ordinanza di martedì che limita ancora le attività di cinema, teatro, circi etc… Limitazioni che creano ancora altri problemi ad uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Il primo ad essere chiuso, l’ultimo a ripartire ...