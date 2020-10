Senso di pesantezza e di “tensione” al fegato? Sono sintomi che rivelano una vera e propria epidemia di cui si parla poco (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Italia ne è affetta una persona su quattro, ad oggi è tra le prime cause nei Paesi occidentali di cirrosi e carcinoma epatocellulare, eppure la steatosi epatica non alcolica (Nafld), meglio conosciuta come fegato grasso, è ancora sottovalutata nonostante per gli specialisti rappresenti una vera e propria epidemia di cui si parla poco. Progredisce con l’età, in particolare in presenza di diabete, sovrappeso e obesità. “I dati epidemiologici sulla prevalenza della steatosi epatica Sono in realtà poco noti – afferma Filomena Morisco, professore ordinario di Gastroenterologia e direttore della Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente Università di Napoli ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) In Italia ne è affetta una persona su quattro, ad oggi è tra le prime cause nei Paesi occidentali di cirrosi e carcinoma epatocellulare, eppure la steatosi epatica non alcolica (Nafld), meglio conosciuta comegrasso, è ancora sottovalutata nonostante per gli specialisti rappresenti unadi cui si. Progredisce con l’età, in particolare in presenza di diabete, sovrappeso e obesità. “I dati epidemiologici sulla prevalenza della steatosi epaticain realtànoti – afferma Filomena Morisco, professore ordinario di Gastroenterologia e direttore della Scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente Università di Napoli ...

