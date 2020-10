Scure covid | crollano i consumi | il deficit vola al 10 | 3% ma sale la pressione fiscale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Secondo l'Istat nel III trimestre tasse e fisco hanno pesato del 43,2% nonostante le entrate ridotte. Crollo anche del 5,8% del reddito disponibile per le famiglie italiane

sapienza1211 : Il MAINSTREAM NON HA PIÙ ARGOMENTI sotto la scure di un Governo malato mentale, sicché l'unico da sbandierare come… -

Ultime Notizie dalla rete : Scure covid

TG La7

Serve più personale, soprattutto a causa del Covid, ma l’Asl ha saputo gestire la prima emergenza e quella attuale nonostante dal governo non non siano arrivati i mezzi. Si tratta ora di individuare i ...NOCI - È giunta poco fa, sempre a mezzo social, la comunicazione ufficiale del sindaco Domenico Nisi relativa ad altri 4 cittadini risultati positivi al covid 19. Sale attualmente a 7 il numero dei co ...