Sara Amira Instagram, fascino a profusione: «Hai una femminilità innata»

È il ritratto della bellezza Sara Amira tra gli ultimi scatti Instagram: l'ex tronista di Uomini e Donne, sfortunata nel suo percorso 'capitato' proprio in pieno clima Covid, è riuscita comunque a trovare l'amore nel salotto di Canale 5. Innamoratissima di Sonny Di Meo, con cui proprio quattro giorni fa ha festeggiato "4 mesi di amore", Sara ha dimostrato sin da subito le sue buone intenzioni. La scelta dell'hostess reatina, benché non vissuta quotidianamente di puntata in puntata, si è dimostrata realmente sentita.

