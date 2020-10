Roma, fatta per il ritorno di Smalling. Dallo United anche Dalot o Fosu-Mensah. C'è un retroscena sull'Inter (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma e Manchester United hanno raggiunto l'intesa per Smalling. Nell'affare anche Diogo Dalot o Fosu Mensah Leggi su 90min (Di venerdì 2 ottobre 2020)e Msterhanno raggiunto l'intesa per. Nell'affareDiogo

matteosalvinimi : La mamma di Marco, Marina: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. La giustizia esist… - DiMarzio : #Roma, fatta per #BorjaMayoral: prestito biennale con diritto di riscatto dal #RealMadrid - asia_capuano : RT @emmasavedme_: roma s’è fatta bella solo pe’ noi due. Dedica migliore non c’è @MarroneEmma #chairagionetu - DoriaKathleen : RT @it_emmebi: Roma se fatta bella so pe voi due !?? Spacca belli @MarroneEmma - _aaanto_ : 'Annamo a fa du passi pe ste strade nude, Roma s'è fatta bella solo pe noi due' #CHaiRagioneTu @MarroneEmma -