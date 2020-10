Roberto Giacobbo a Verissimo – “Ho avuto il virus” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roberto Giacobbo si racconta a Verissimo: la sua intervista andrà in onda nella puntata di domani, 3 ottobre 2020. Il noto conduttore ha deciso di aprire i rubinetti su quanto ha vissuto di recente, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19. Roberto Giacobbo ripercorre la paura che lo ha colpito lo scorso marzo. “Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata”, racconta, “sono corso in ospedale”. Roberto Giacobbo a Verissimo – “Ogni respiro è più bello” Sono stati attimi drammatici quelli vissuti da Roberto Giacobbo in seguito allo scorso 5 marzo. Il presentatore ipotizza di aver ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020)si racconta a: la sua intervista andrà in onda nella puntata di domani, 3 ottobre 2020. Il noto conduttore ha deciso di aprire i rubinetti su quanto ha vissuto di recente, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19.ripercorre la paura che lo ha colpito lo scorso marzo. “Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata”, racconta, “sono corso in ospedale”.– “Ogni respiro è più bello” Sono stati attimi drammatici quelli vissuti dain seguito allo scorso 5 marzo. Il presentatore ipotizza di aver ...

