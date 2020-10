Roberto Giacobbo a Verissimo dopo il covid 19: “Sono stato in rianimazione a un passo dalla fine” (Di venerdì 2 ottobre 2020) dopo aver ascoltato il toccante racconto di Piero Chiambretti che ha combattuto in prima linea contro il covid 19 e ha perso purtroppo la sua mamma e dopo aver avuto settimana scorsa in studio anche Giuliana de Sio, ancora sotto choc per il lungo periodo passato in ospedale in isolamento, Silvia Toffanin racconta con una nuova intervista la testimonianza di Roberto Giacobbo. Non se ne era saputo nulla ma anche il conduttore di Freedom ha avuto il covid 19 e ne parlerà per la prima volta nello studio di Canale 5. “Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 ottobre 2020)aver ascoltato il toccante racconto di Piero Chiambretti che ha combattuto in prima linea contro il19 e ha perso purtroppo la sua mamma eaver avuto settimana scorsa in studio anche Giuliana de Sio, ancora sotto choc per il lungo periodo passato in ospedale in isolamento, Silvia Toffanin racconta con una nuova intervista la testimonianza di. Non se ne era saputo nulla ma anche il conduttore di Freedom ha avuto il19 e ne parlerà per la prima volta nello studio di Canale 5. “Sonoin. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un...

cristia_urbano : RT @davidemaggio: Roberto Giacobbo: «Sono stato in rianimazione per il Coronavirus. Ero ad un passo dalla fine» - Gianmarco210 : RT @doluccia16: Per lui mi dispiace, con i suoi 'permessi speciali', le sue risalite di gradinate, i mazzi di chiavi per aprire porte inacc… - g_alo87 : RT @fraversion: Roberto Giacobbo rivela a Verissimo di aver rischiato la morte a causa del Covid: “Sono stato in rianimazione. Ho affidato… - Dieguito88nap : RT @davidemaggio: Roberto Giacobbo: «Sono stato in rianimazione per il Coronavirus. Ero ad un passo dalla fine» - MacoPorcaro : RT @fraversion: Roberto Giacobbo rivela a Verissimo di aver rischiato la morte a causa del Covid: “Sono stato in rianimazione. Ho affidato… -