Rissa in pizzeria tra titolare, dipendenti e clienti: Polizia di Stato chiude il locale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Agenti della Polizia di Stato hanno chiuso per dieci giorni un locale pizzeria del centro di Santa Maria Capua Vetere dove nella serata del 22 agosto si era scatenata una violenta Rissa che aveva coinvolto la titolare, alcuni dipendenti e diversi avventori; la Rissa fu sedata solo grazie all’intervento della Squadra Volante del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere. I partecipanti sono stati tutti denunciati alla magistratura, ma nel contempo la questura di Caserta ha disposto anche la sospensione dell’attività ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Agenti delladihanno chiuso per dieci giorni undel centro di Santa Maria Capua Vetere dove nella serata del 22 agosto si era scatenata una violentache aveva coinvolto la, alcunie diversi avventori; lafu sedata solo grazie all’intervento della Squadra Volante del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere. I partecipanti sono stati tutti denunciati alla magistratura, ma nel contempo la questura di Caserta ha disposto anche la sospensione dell’attività ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TeleradioNews : Santa Maria Capua Vetere, mega rissa di agosto. Chiusa pizzeria per 10 giorni - occhio_notizie : La chiusura si è resa necessaria a seguito della maxi #rissa, che ha visto coinvolta anche la titolare, sedata solo… - TeleradioNews : Santa Maria Capua Vetere, mega rissa di agosto. Chiusa pizzeria per 10 giorni Santa Maria Capua Vetere, mega riss… - TeleradioNews : Santa Maria Capua Vetere, mega rissa di agosto. Chiusa pizzeria per 10 giorni - - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE – Titolare della pizzeria coinvolta nella rissa, la polizia chiude il locale per dieci gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa pizzeria Pizzeria chiusa per 10 giorni dopo la maxi rissa CasertaNews Santa Maria Capua Vetere, violenta rissa sedata dalla polizia. Il Questore chiude pizzeria

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale emesso, ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle leggi di Pubblica ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Titolare della pizzeria coinvolta nella rissa, la polizia chiude il locale per dieci giorni

10:47:00 La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale emesso, ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, dal Questore di Case ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) - La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale emesso, ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle leggi di Pubblica ...10:47:00 La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale emesso, ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, dal Questore di Case ...