Omicidio nel Pisano, Roberto Checcucci massacrato da una decina di coltellate

Omicidio nel Pisano, continuano le indagini sulla morte di Roberto Checcucci: effettuata la Tac sul cadavere, l'autopsia dovrà chiarire la letalità dei colpi inferti dall'assassino. I carabinieri setacciano l'area del ritrovamento con i cani molecolari: si cerca l'arma del delitto. Roberto Checcucci è stato ritrovato senza vita intorno alle 11 di domenica scorsa, gettato in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

