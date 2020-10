No, Anna e Gennaro non sono tornati insieme dopo Temptation Island (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stavolta gli indizi social non ci hanno beccato, ma proprio per nulla. No, Anna e Gennaro non sono tornati insieme, nonostante le tantissime segnalazioni arrivate in questi giorni che testimoniavano l’esatto contrario. Se erano rimasti in pochi a nutrire qualche residua speranza anche dopo il secondo falò di confronto andato in onda all’inizio della terza puntata, di fronte ai virgolettati riportati dalla rivista Uomini e Donne Magazine nessuno crede più a un futuro insieme della coppia napoletana. Diventa perfino superfluo il tradizionale appuntamento con Temptation Island – Un mese dopo, dove viene fatta luce sull’evoluzione delle coppie a quattro settimane di distanza ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Stavolta gli indizi social non ci hanno beccato, ma proprio per nulla. No,non, nonostante le tantissime segnalazioni arrivate in questi giorni che testimoniavano l’esatto contrario. Se erano rimasti in pochi a nutrire qualche residua speranza ancheil secondo falò di confronto andato in onda all’inizio della terza puntata, di fronte ai virgolettati riportati dalla rivista Uomini e Donne Magazine nessuno crede più a un futurodella coppia napoletana. Diventa perfino superfluo il tradizionale appuntamento con– Un mese, dove viene fatta luce sull’evoluzione delle coppie a quattro settimane di distanza ...

IsaeChia : #TemptationIsland 8, #AnnaAscione e #GennaroMauro raccontano come stanno dopo il falò in cui si sono lasciati. E su… - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ #AnnaAscione e #GennaroMauro come stanno oggi? Sono tornati insieme? « Il Vicolo delle News… - ariscrivecose : Comunque secondo me Anna tornerà da Gennaro in lacrime #TemptationIsland - MillyAbrusci : Anna ha studiato ogni mossa,ogni parola e ogni smorfia di questo falò. Gennaro avrebbe potuto dire e fare qualsiasi… - vafanciorocazo : #TemptationIsland sto recuperando il secondo falò di Anna e Gennaro, lei vipera vera a fargli vedere il video mentr… -