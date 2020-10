Napoli | due tesserati positivi al Covid-19 | l’annuncio del club

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Brutte notizie in casa: dopo un primo giro di tamponi negativi, il secondo ha riscontrato le prime infezioni. Si tratta di un calciatore, tra l’altro un titolarissimo, e un membro dello staff come annunciato direttamente dalpartenopeo., duein vista del match contro la Juventus “Al termine dell’elaboraione dei tamponi … L'articolo, dueal-19: l’annuncio delproviene da .

claudioruss : Al secondo giro di tamponi, primi positivi al #coronavirus nel #Napoli. Sarebbero due, un calciatore e un dirigente (via @napolista) - sscnapoli : ?? | Ancora una volta #Decò è Sponsor Istituzionale della SSC Napoli. Si rinnova la collaborazione tra le due societ… - CorSport : +++ ?? #Napoli, due positivi al #Coronavirus: uno è #Zielinski ?? - AncelottiIl : @domysr93 Un conto è avere due tre contagiati. Un conto 19 in una società. A napoli potrebbe accadere la stessa cos… - RadioPanettiOff : ??Napoli, due positivi al Coronavirus: uno è Zielinski #rpn -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli due

Il carcinoma della tiroide viene considerato una neoplasia rara in quanto costituisce il 2% di tutti i tumori ... Quando i medici dell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono-Pausilipon eseguono ...Napoli - Il contagio in Serie A si allarga. Anche il Napoli ha annunciato infatti la positività al Covid di due suoi tesserati: il centrocampista polacco Piotr Zielinski e un dirigente che non fa ...