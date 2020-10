Milano, immigrato marocchino sferra un pugno alla tempia di un agente e tenta di derubarlo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Caos nelle strade di Milano. Un immigrato marocchino di 31 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro diverse auto in sosta. Poi ha aggredito un poliziotto che aveva cercato di fermalo mentre fuggiva a piedi, provando persino a rapinarlo. Gli uomini della Volante sono intervenuti per aiutare l’agente (che era fuori servizio) e hanno arrestato lo straniero. Milano, la ricostruzione dei fatti Il poliziotto era vestito in abiti civili. Ha sentito il boato provocato dall’incidente. Erano le prime ore del mattino e nel silenzio lo scontro tra le auto ha causato un rumore ancora più forte. Un uomo era appena sceso dall’auto in mezzo alla strada e aveva iniziato a correre a piedi per fuggire. L’aggressione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Caos nelle strade di. Undi 31 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro diverse auto in sosta. Poi ha aggredito un poliziotto che aveva cercato di fermalo mentre fuggiva a piedi, provando persino a rapinarlo. Gli uomini della Volante sono intervenuti per aiutare l’(che era fuori servizio) e hanno arrestato lo straniero., la ricostruzione dei fatti Il poliziotto era vestito in abiti civili. Ha sentito il boato provocato dall’incidente. Erano le prime ore del mattino e nel silenzio lo scontro tra le auto ha causato un rumore ancora più forte. Un uomo era appena sceso dall’auto in mezzostrada e aveva iniziato a correre a piedi per fuggire. L’aggressione ...

