Maria De Filippi interviene sull'Ares Gate (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il caso è ormai scoppiato: le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello VIP hanno lanciato una vera bomba mediatica. Maria De Filippi ha deciso di dire la sua in merito all'Ares Gate. Dopo il coming out di Gabriel Garko sono usciti allo scoperto molti altri volti noti della tv. C'è chi come Manuela Arcuri nega ogni cosa e chi, al contrario, come Lorenzo Crespi afferma che sarebbe tutto è vero. Maria De Filippi interviene sull'Ares Gate La moglie di Maurizio Costanzo è scettica al riguardo e non crede a quello che si vocifera nella casa. Certo è che Gabriel Garko ha veramente aperto un vaso di Pandora. La regina di Uomini e ...

