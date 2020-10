Maltempo Piemonte, Cuneese provincia più colpita: 370mm a Limone, battuto il record storico del 1988 [VIDEO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) Situazione critica in Piemonte per le piogge torrenziali che si abbattono incessanti sulla regione, in particolare sulla zona delle Alpi Liguri e Marittime. A Limone (staz. Pancani), al confine tra Piemonte e Liguria, sono caduti 370mm dalla mezzanotte, che battono il record storico risalente al 1988. Al momento, infatti, è il Cuneese la provincia piu’ colpita dai nubifragi, in particolare le valli Tanaro e Vermenagna (vedi foto della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). A Limonetto una colata di fango e detriti si e’ abbattuta sulla strada e sul parcheggio degli impianti di sci. Interrotta per l’esondazione del Vermenagna la ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Situazione critica inper le piogge torrenziali che si abbattono incessanti sulla regione, in particolare sulla zona delle Alpi Liguri e Marittime. A(staz. Pancani), al confine trae Liguria, sono cadutidalla mezzanotte, che battono ilrisalente al. Al momento, infatti, è illapiu’dai nubifragi, in particolare le valli Tanaro e Vermenagna (vedi foto della gallery scorrevole in alto ein fondo all’articolo). Atto una colata di fango e detriti si e’ abbattuta sulla strada e sul parcheggio degli impianti di sci. Interrotta per l’esondazione del Vermenagna la ...

