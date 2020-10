Lukaku: «Quest’anno saremo più competitivi per vincere qualcosa. Ringrazio Conte e i tifosi» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Romelu Lukaku ha pubblicato un messaggio su Instagram dopo aver vinto il Player of the Season per l’Europa League 2019/2020 Romelu Lukaku ha pubblicato un messaggio su Instagram dopo aver vinto il Player of the Season per l’Europa League 2019/2020. «Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di essere dove sono oggi. Mia madre e mio fratello per l’amore e il supporto incondizionato. Il mio agente per essere più di un amico e per la sua capacità di darmi ogni volta nuovi obiettivi. Grazie Antonio Conte, a te mister e al tuo staff, per aver creduto in me e avermi fatto diventare il giocatore che sono oggi. Vi devo molto, ragazzi. Ma il ringraziamento più importante va ai miei compagni di squadra, perché voi siete i veri artefici della mia vittoria di questo premio. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Romeluha pubblicato un messaggio su Instagram dopo aver vinto il Player of the Season per l’Europa League 2019/2020 Romeluha pubblicato un messaggio su Instagram dopo aver vinto il Player of the Season per l’Europa League 2019/2020. «Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di essere dove sono oggi. Mia madre e mio fratello per l’amore e il supporto incondizionato. Il mio agente per essere più di un amico e per la sua capacità di darmi ogni volta nuovi obiettivi. Grazie Antonio, a te mister e al tuo staff, per aver creduto in me e avermi fatto diventare il giocatore che sono oggi. Vi devo molto, ragazzi. Ma il ringraziamento più importante va ai miei compagni di squadra, perché voi siete i veri artefici della mia vittoria di questo premio. Sono ...

