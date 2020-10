L’ispettore Callaghan: Scorpio e Zodiac, serial killer a confronto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Clint Eastwood nei panni dell’ispettore Callaghan © webNel 1971 Clint Eastwood interpreta l’ispettore Callaghan nel film di Don Siegel Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, primo di una serie incentrata sulle avventure di Harry Callaghan.Sapevate che questo primo capitolo deve molto alla realtà dell’epoca? Solo pochi anni prima, infatti, la California fu scossa dai brutali omicidi dell’ennesimo serial killer, tuttora sconosciuto. Stiamo parlando di Zodiac, il quale ha influenzato anche David Fincher, che ne ha tratto un film nel 2007.Ma cosa hanno Scorpio e Zodiac in comune? Scorpio e Zodiac tra analogie, differenze e aneddoti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Clint Eastwood nei panni dell’ispettore© webNel 1971 Clint Eastwood interpreta l’ispettorenel film di Don Siegel Ispettore: il casoè tuo!, primo di una serie incentrata sulle avventure di Harry.Sapevate che questo primo capitolo deve molto alla realtà dell’epoca? Solo pochi anni prima, infatti, la California fu scossa dai brutali omicidi dell’ennesimo, tuttora sconosciuto. Stiamo parlando di, il quale ha influenzato anche David Fincher, che ne ha tratto un film nel 2007.Ma cosa hannoin comune?tra analogie, differenze e aneddoti ...

