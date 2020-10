La Bce ora spinge per l’Euro digitale: cos’è e perché sarà l’ennesima fregatura per i cittadini (Di venerdì 2 ottobre 2020) E adesso si inizia a parlare di Euro digitale, una moneta di banca centrale in forma elettronica a cui tutti i cittadini e le imprese avrebbero accesso per effettuare pagamenti giornalieri. A fare l’apertura è la Bce, che pensa a una moneta digitale da affiancare al contante, senza sostituirlo. Dunque, l’Eurosistema continuerà a emettere contante in ogni caso. La Task force sull’Euro digitale di banca centrale ha pubblicato un rapporto sui pro e contro di questa rivoluzionaria innovazione, che sarà alla base di una consultazione pubblica al via il 12 ottobre. “Dovremmo essere preparati all’emissione di una moneta digitale qualora ce ne fosse bisogno”, ha dichiarato la presidente Christine Lagarde facendo intendere che la Bce è pronta ad ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 ottobre 2020) E adesso si inizia a parlare di Euro, una moneta di banca centrale in forma elettronica a cui tutti ie le imprese avrebbero accesso per effettuare pagamenti giornalieri. A fare l’apertura è la Bce, che pensa a una monetada affiancare al contante, senza sostituirlo. Dunque, l’Eurosistema continuerà a emettere contante in ogni caso. La Task force sull’Eurodi banca centrale ha pubblicato un rapporto sui pro e contro di questa rivoluzionaria innovazione, che sarà alla base di una consultazione pubblica al via il 12 ottobre. “Dovremmo essere preparati all’emissione di una monetaqualora ce ne fosse bisogno”, ha dichiarato la presidente Christine Lagarde facendo intendere che la Bce è pronta ad ...

