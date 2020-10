Ken Follett a Che Tempo che Fa

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) di Fabio Fazio, ospite questa domenica su Rai 3 di Fabio Fazio, domenica 4 ottobre alle 20 su Rai3. Uno dei più grandi narratori al mondo con oltre 170 milioni di copie vendute, Lo scrittore britannico è già primo in classifica in Italia, Stati Uniti, Francia, Germania e in molti altri Paesi con “Fu sera e fu mattina” uscito in conranea ...