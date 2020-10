José Mourinho che rincorre Eric Dier in bagno è il Mou che ci piace (Di venerdì 2 ottobre 2020) José Mourinho quello simpatico, quello che scherza con i giornalisti e ride di gusto. Ecco la versione 2.0 del portoghese, sempre meno personaggio e più persona. Tottenham e Chelsea non è solo una partita di calcio. È anche uno dei derby più sentiti di Londra, una sfida tra due quartieri e due mentalità. Per questo ogni volta che Spurs e Blues si incontrano è meglio ritagliarsi un paio d’ore di pausa da tutto e gustarsi lo spettacolo. Ma ciò che accade martedì 29 settembre è davvero un fatto inusuale. Si gioca la Coppa di Lega, al Tottenham Hotspur Stadium i padroni di casa stanno subendo gli ospiti e sono sotto di un gol, realizzato da Werner all’inizio del primo tempo. Manca ormai un quarto d’ora, Mou chiama i suoi all’arrembaggio finale per cercare di pareggiare. E il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Joséquello simpatico, quello che scherza con i giornalisti e ride di gusto. Ecco la versione 2.0 del portoghese, sempre meno personaggio e più persona. Tottenham e Chelsea non è solo una partita di calcio. È anche uno dei derby più sentiti di Londra, una sfida tra due quartieri e due mentalità. Per questo ogni volta che Spurs e Blues si incontrano è meglio ritagliarsi un paio d’ore di pausa da tutto e gustarsi lo spettacolo. Ma ciò che accade martedì 29 settembre è davvero un fatto inusuale. Si gioca la Coppa di Lega, al Tottenham Hotspur Stadium i padroni di casa stanno subendo gli ospiti e sono sotto di un gol, realizzato da Werner all’inizio del primo tempo. Manca ormai un quarto d’ora, Mou chiama i suoi all’arrembaggio finale per cercare di pareggiare. E il ...

Eurosport_IT : José Mourinho ha dimostrato di essere ancora lo Special One ???? #Mourinho | #Tottenham - sportli26181512 : Tottenham: Mourinho non chiude il mercato VIDEO: L'allenatore del Tottenham, José Mourinho non chiude il...… - rodrigo_lagreca : ?? Recomendale - georgatoss : @ahead_71 @Milestemplaris Come fece un certo José Mourinho dopo la vittoria nel derby: - sportli26181512 : Calciomercato, Milik più lontano dal Tottenham: Spurs sull'ex Napoli Vinicius: Si complica quasi definitivamente il… -

Ultime Notizie dalla rete : José Mourinho Date un Oscar a José Mourinho L'Ultimo Uomo