J-Ax e Mr Rain in Via Di Qua | il nuovo singolo ad ottobre

(Di venerdì 2 ottobre 2020) J-Ax e Mr.in Via Di Qua: ilesce venerdì 9e da oggi è disponibile in pre-save su Spotify. Ilbrano di J-Ax è un featuring con uno dei cantautori rap più apprezzati del momento e nasce in seguito ad un incontro tra i due. Da un lato c’è J-Ax, pioniere del rap, cantautore e producer con 28 anni di carriera sulle spalle; dall’altro lato c’è Mr., pluricertificato cantautore rap che indaga nella profondità dei sentimenti, forte del successo dei suoi ultimi singoli. Dall’incontro tra i due nasce un sodalizio artistico che sfocia in un. Il brano si intitola Via Di Qua e sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 9 ...