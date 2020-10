In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Ottobre: “Se i contagi salgono si perde il controllo” (Di sabato 3 ottobre 2020) Covid-19 – Allarme seconda ondata Altri 900 focolai, 14 a scuola. “Epidemia in peggioramento” Quasi la metà dei cittadini della Val Seriana ha contratto il SarsCov2. Il 42,3% degli abitanti di una delle aree più falcidiate della Lombardia ha sviluppato gli anticorpi al virus, secondo l’indagine sierologica promossa dai Comuni della zona con l’Ats di Bergamo e la Regione, cui hanno aderito 22.559 persone, il 26,6% dei maggiorenni che … di Marco Pasciuti Cazzaretti di Marco Travaglio Oggi inizia dinanzi al gup di Catania l’udienza preliminare del processo a Matteo Salvini per il presunto sequestro di persona di 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo il 25 luglio 2019 e bloccati per sei giorni, fino al 31, al largo delle coste italiane sulla nave Gregoretti della Marina militare. Il leader imputato ha convocato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Covid-19 – Allarme seconda ondata Altri 900 focolai, 14 a scuola. “Epidemia in peggioramento” Quasi la metà dei cittadini della Val Seriana ha contratto il SarsCov2. Il 42,3% degli abitanti di una delle aree più falcidiate della Lombardia ha sviluppato gli anticorpi al virus, secondo l’indagine sierologica promossa dai Comuni della zona con l’Ats di Bergamo e la Regione, cui hanno aderito 22.559 persone, il 26,6% dei maggiorenni che … di Marco Pasciuti Cazzaretti di Marco Travaglio Oggi inizia dinanzi al gup di Catania l’udienza preliminare del processo a Matteo Salvini per il presunto sequestro di persona di 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo il 25 luglio 2019 e bloccati per sei giorni, fino al 31, al largo delle coste italiane sulla nave Gregoretti della Marina militare. Il leader imputato ha convocato a ...

Sui vagoni della Metro e sui bus la ressa è costante, quotidiana e incontrastata; tra il personale Anm cresce l’allarme per i casi di contagio che ieri sono aumentati di altre ...

Quei bambini in bilico tra reale e digitale

Una minaccia concreta annidata e ramificata all’interno di un’intera generazione di adolescenti. Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sull’adolescenza il 46% degli 11-13enni resta attaccato allo ...

