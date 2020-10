Impossibile tornare ad iOS 14 da questo venerdì per utenti iPhone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si torna a parlare oggi 2 ottobre di iOS 14, soprattutto per quanto concerne la questione downgrade. Come tutti sanno, infatti, da alcuni giorni a questa parte è possibile testare iOS 14.0.1, a testimonianza del fatto che lo sviluppo software in casa Apple sia senza sosta. Dopo aver parlato di alcune funzioni messe a disposizione del pubblico, in riferimento a specifiche come avete notato stamane, bisogna esaminare la questione relativa a coloro che vorrebbero fare un passo indietro dopo l’ultimo aggiornamento della mela morsicata. Niente downgrade da iOS 14.0.1 ad iOS 14 dal 2 ottobre La notizia del giorno, dunque, è che in seguito al rilascio di iOS 14.0.1 giovedì 24 settembre, Apple ha smesso di consentire il downgrade ad iOS 14, il che significa che la nuova installazione alla versione ‌iOS 14 dopo l’ultimo aggiornamento a iOS 14.0.1 non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si torna a parlare oggi 2 ottobre di iOS 14, soprattutto per quanto concerne la questione downgrade. Come tutti sanno, infatti, da alcuni giorni a questa parte è possibile testare iOS 14.0.1, a testimonianza del fatto che lo sviluppo software in casa Apple sia senza sosta. Dopo aver parlato di alcune funzioni messe a disposizione del pubblico, in riferimento a specifiche come avete notato stamane, bisogna esaminare la questione relativa a coloro che vorrebbero fare un passo indietro dopo l’ultimo aggiornamento della mela morsicata. Niente downgrade da iOS 14.0.1 ad iOS 14 dal 2 ottobre La notizia del giorno, dunque, è che in seguito al rilascio di iOS 14.0.1 giovedì 24 settembre, Apple ha smesso di consentire il downgrade ad iOS 14, il che significa che la nuova installazione alla versione ‌iOS 14 dopo l’ultimo aggiornamento a iOS 14.0.1 non ...

Ultime Notizie dalla rete : Impossibile tornare Impossibile tornare ad iOS 14 da questo venerdì per utenti iPhone OptiMagazine Apple smette di firmare iOS 14: stop al downgrade da iOS 14.0.1

A poco più di una settimana dal rilascio di iOS/iPadOS 14.0.1, Apple ha bloccato le firme di iOS/iPadOS 14, rendendo impossibile il downgrade a questa particolare versione del sistema. L'ultimo aggior ...

