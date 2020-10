Il Pd preme e il M5s fibrilla. E si torna a parlare di rimpasto

Leggi su agi

(Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - "Sull'alleanza il punto di equilibrio su 19 punti raggiunto in agosto non è più sufficiente". Il segretario dem Zingaretti certifica ancora una volta la necessità del cambio di passo nel governo. "Non si va avanti solo per eleggere il Capo dello Stato". Ed ancora: "È tempo che la maggioranza trovi un'anima". Il Pd è in pressing sulle riforme costituzionali, sulla legge elettorale, sul Mes ("Il Covid ha dimostrato che dobbiamo cambiare il modello sanitario nazionale") e attende il via libera del Movimento 5 stelle alle modifiche sui dl sicurezza lunedì in Cdm. I pentastellati frenano, "no ad annunci di parte, serve condivisione", dice il capogruppo Crippa mentre sui provvedimenti targati Salvini vorrebbero solo aprire alle sollecitazioni del Capo dello Stato, con il capo politico Crimi che mette in dubbio ...