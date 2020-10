Grande Fratello Vip 5: Denis Dosio ufficialmente squalificato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Denis Dosio è il secondo squalificato del Grande Fratello Vip 5, l'espressione blasfema è costata cara al giovane concorrente, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Denis Dosio è stato squalificato ufficialmente dal Grande Fratello Vip 5: l'espressione blasfema pronunciata nella notte dal più giovane dei concorrenti non è stata perdonata dalla produzione. Cosa è successo: Denis Dosio la scorsa notte mentre chiacchierava con i ragazzi della casa poco prima di andare a letto avrebbe bestemmiato. La gravità dell'espressione è stata subito colta dai suoi coinquilini che hanno urlato "Noooo!" e poi hanno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020)è il secondodelVip 5, l'espressione blasfema è costata cara al giovane concorrente, che non è riuscito a trattenere le lacrime.è statodalVip 5: l'espressione blasfema pronunciata nella notte dal più giovane dei concorrenti non è stata perdonata dalla produzione. Cosa è successo:la scorsa notte mentre chiacchierava con i ragazzi della casa poco prima di andare a letto avrebbe bestemmiato. La gravità dell'espressione è stata subito colta dai suoi coinquilini che hanno urlato "Noooo!" e poi hanno ...

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Debina87 : RT @RosWinchester: Tommaso nel live: 'Che motivazione ha dato Adua? Che sono ipocondriaco? Benissimo amore, almeno non sono falso, dopo ti… - _aaanto_ : RT @RosWinchester: Tommaso nel live: 'Che motivazione ha dato Adua? Che sono ipocondriaco? Benissimo amore, almeno non sono falso, dopo ti… -