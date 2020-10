‘Gf Vip 5’, sesta puntata: Elisabetta Gregoraci replica piccata a Flavio Briatore, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria non sono più un unico concorrente, Patrizia De Blanck stuzzica Tina Cipollari. In nomination vanno… (Di sabato 3 ottobre 2020) Un’altra scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip è giunta al termine, anche stavolta piena di colpi di scena. Dopo il riepilogo della settimana, che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Myriam Catania, che sono stati spediti in punizione nel cucurio e ci hanno fatto divertire, ci sono state scintille tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, a causa di un’affermazione di quest’ultimo nei confronti dell’ex tronista, che gli ha dato del “bello che non balla…“ Una volta placati gli animi all’interno della casa, si è passati al serio provvedimento preso da Mediaset nei confronti del giovane influencer, Denis Dosio, che si è beccato una squalifica dopo aver imprecato durante un momento goliardico con i suoi compagni di viaggio. Il padrone di casa, ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Un’altra scoppiettantedel Grande Fratello Vip è giunta al termine, anche stavolta piena di colpi di scena. Dopo il riepilogo della settimana, che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Myriam Catania, chestati spediti in punizione nel cucurio e ci hanno fatto divertire, cistate scintille tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, a causa di un’affermazione di quest’ultimo nei confronti dell’ex tronista, che gli ha dato del “bello che non balla…“ Una volta placati gli animi all’interno della casa, si è passati al serio provvedimento preso da Mediaset nei confronti del giovane influencer, Denis Dosio, che si è beccato una squalifica dopo aver imprecato durante un momento goliardico con i suoi compagni di viaggio. Il padrone di casa, ...

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci lascia il Gf Vip? Nuovi problemi per lei - infoitcultura : GF Vip 5, Pupo sui concorrenti: “Non è corretto metterli in difficoltà” - infoitcultura : GF Vip: arriva il provvedimento disciplinare annunciato dalla produzione - infoitcultura : Denis Dosio squalificato al GF Vip: tutti i concorrenti in lacrime - infoitcultura : Andrea Zelletta, sorpresa al GF Vip. Alfonso Signorini: “Fatico a parlare” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Usa: medico Trump, 'presidente continuerà a lavorare e svolgere suoi doveri' Affaritaliani.it