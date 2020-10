Frosinone | la panchina di Nesta è già a rischio

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladi Alessandrocolsarebbe già aDopo una sola giornata di Serie B, già traballa ladi Alessandro. Ilè stato sconfitto alla prima giornata in casa contro l’Empoli e la dirigenza starebbe già pensando di sostituire l’allenatore. Come riportato da Tuttosport, il club ciociaro avrebbe anche in mente il sostituto di: ovvero Vincenzo Vivarini. La sfida contro il Venezia sarà decisiva per il futuro dell’allenatore. Leggi su Calcionews24.com

Azzurri al lavoro nella mattinata di ieri in vista della sfida contro il Monza. La formazione di mister Dionisi si è allenata al mattino e la buona notizia, per il tecnico, è che Marco Olivieri ha rip ...Come riporta TMW, già traballa la panchina di Alessandro Nesta a Frosinone. La sconfitta interna contro il Padova in Coppa Italia ha aperto le riflessioni della dirigenza ciociara: per ...