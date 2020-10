Festa di San Francesco, la lampada votiva accesa dal Priore del Fatenebefratelli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presso la Basilica della Madonna delle Grazie in Benevento, si ripeterà anche quest’anno il rito di accensione della lampada votiva a San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. L’appuntamento è per domani, Sabato 3 ottobre, vigilia della Festa del Poverello d’Assisi: alle ore 19 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca, nel corso della quale ci sarà l’accensione della lampada votiva che arderà per tutto l’anno all’altare del Santo. I frati minori francescani, custodi della Basilica della Madonna delle Grazie, quest’anno hanno voluto che ad accendere la lampada sia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presso la Basilica della Madonna delle Grazie in Benevento, si ripeterà anche quest’anno il rito di accensione dellaa Sand’Assisi, Patrono d’Italia. L’appuntamento è per domani, Sabato 3 ottobre, vigilia delladel Poverello d’Assisi: alle ore 19 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca, nel corso della quale ci sarà l’accensione dellache arderà per tutto l’anno all’altare del Santo. I frati minori francescani, custodi della Basilica della Madonna delle Grazie, quest’anno hanno voluto che ad accendere lasia ...

