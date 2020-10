Elisabetta Gregoraci, le accuse dell’ex manager: “Mente su Briatore” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, le accuse dell’ex manager: “Mente su Briatore” Nuove accuse piovono su Elisabetta Gregoraci e mettono in discussione non soltanto il suo matrimonio con Flavio Briatore, ma anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel nuovo volume del settimanale Nuovo, l’ex agente di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, ha svelato tanti retroscena sulla coppia (scoppiata) più discussa degli ultimi giorni. “Elisabetta? Su Flavio Briatore mente”, ha spiegato l’ex manager. “Sa calcolare e gestire molto bene la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020), ledell’ex: “Mente su Briatore” Nuovepiovono sue mettono in discussione non soltanto il suo matrimonio con Flavio Briatore, ma anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel nuovo volume del settimanale Nuovo, l’ex agente di, Francesco Chiesa Soprani, ha svelato tanti retroscena sulla coppia (scoppiata) più discussa degli ultimi giorni. “? Su Flavio Briatore mente”, ha spiegato l’ex. “Sa calcolare e gestire molto bene la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in ...

