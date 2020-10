Di Mauro (Cotugno di Napoli): “Ospedali quasi al massimo della ricettività Covid, più preoccupato della prima fase. In giro troppa irresponsabilità” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Gli ospedali sono quasi al massimo della loro possibilità di ricettività di pazienti Covid. La domanda di ricoverò sta diventando abbastanza preoccupante anche se riusciamo ancora ad intervenire in tempo. Al Cotugno l’ospedale è pieno e lo abbiamo quasi totalmente riconvertito. Tutti i pazienti hanno bisogno di essere ventilati ed abbiamo 16 pazienti in sub intensiva e 8 in intensiva. Nella regione ci sono circa 500 ricoverati ed abbiamo una capienza potenziale pari al doppio. Siamo preoccupati perchè tutto ci riporta alla prima fase anche se io sono più preoccupato rispetto alla prima fase perché ora il contenimento è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Gli ospedali sonoalloro possibilità di ricettività di pazienti. La domanda di ricoverò sta diventando abbastanza preoccupante anche se riusciamo ancora ad intervenire in tempo. All’ospedale è pieno e lo abbiamototalmente riconvertito. Tutti i pazienti hanno bisogno di essere ventilati ed abbiamo 16 pazienti in sub intensiva e 8 in intensiva. Nella regione ci sono circa 500 ricoverati ed abbiamo una capienza potenziale pari al doppio. Siamo preoccupati perchè tutto ci riporta allaanche se io sono piùrispetto allaperché ora il contenimento è ...

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Cotugno Il direttore Di Mauro: "I posti del Cotugno sono saturi, sono aumentati i ricoveri" Vesuvio Live Coronavirus, il Cotugno ora è pieno: in rianimazione anche un 27enne

Pronta la riconversione in Covid-center del nosocomio Cotugno

Presto l’ospedale Cotugno di Napoli tornerà ad essere operativo esclusivamente ... Inoltre, come spiegato ai microfoni di Fanpage.it dal direttore generale Maurizio Di Mauro, i posti previsti ...

