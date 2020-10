Covid, Iss: indice Rt a 1,01, in 12 Regioni superiore - Nelle scuole 14 focolai (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta Nel periodo 10-23 settembre, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01, mentre sono 12 le Regioni con un Rt maggiore di 1, E' quanto evidenzia il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020) commenta Nel periodo 10-23 settembre, l'di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01, mentre sono 12 lecon un Rt maggiore di 1, E' quanto evidenzia il ...

Nel periodo 10-23 settembre, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01, mentre sono 12 le Regioni con un Rt maggiore di 1, E' quanto evidenzia il monitoraggio sul cor ...

Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “aumento casi per nona settimana consecutiva, sale a 42 anni l’età mediana”

In Italia il virus oggi circola in tutto il Paese e si osserva un progressivo peggioramento dell'epidemia di Sars-CoV-2 da nove settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari. È ...

In Italia il virus oggi circola in tutto il Paese e si osserva un progressivo peggioramento dell'epidemia di Sars-CoV-2 da nove settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari.