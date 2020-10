Coronavirus | ricercatori italiani individuano un farmaco che limita i danni nei pazienti più lievi o ai primi sintomi

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Metotrexato è in grado di inibire la duplicazione del Sars-CoV-2 – il virus che causa la sindrome respiratoria Covid-19 – ed ha il potenziale dirne gli effetti, se utilizzato suiaio che hanno sviluppatodella malattia. La scoperta – per ora a livello di laboratorio ma destinata alla sperimentazione clinica – è stata fatta dadell’Università di Milano-Bicocca e dell’Università di Brescia ed è descritta nell’articolo “Methotrexate inhibits Sars-CoV-2 virus replication “in vitro” appena pubblicato sul Journal of Medical Virology (DOI: La ricerca è partita da un approccio sistemico, che ha focalizzato una ...