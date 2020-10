Coronavirus, Lazio: obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto. Zingaretti: “Seguire le regole per tornare a vivere in serenità” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Coronavirus, regione Lazio: obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto A partire da sabato 3 ottobre, nella regione Lazio l’uso delle mascherine anti-Coronavirus sarà obbligatorio anche all’aperto. Lo hanno annunciato il governatore Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’ospedale Spallanzani di Roma. L’ordinanza, firmata in queste ore dal presidente della regione Lazio, esclude “i minori sotto i sei anni, chi ha incompatibilità con uso mascherine e chi svolge attività ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020), regionel’usoall’aperto A partire da sabato 3 ottobre, nella regionel’usoanti-saràanche all’aperto. Lo hanno annunciato il governatore Nicolae l’assessore alla Sanità delAlessio D’Amato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’ospedale Spallanzani di Roma. L’ordinanza, firmata in queste ore dal presidente della regione, esclude “i minori sotto i sei anni, chi ha incompatibilità con usoe chi svolge attività ...

Corriere : In Lazio mascherine obbligatorie all’aperto da sabato - ernestocarbone : **FLASH -CORONAVIRUS: FIRMATA ORDINANZA LAZIO PER OBBLIGO MASCHERINA ALL'APERTO- FLASH** = - repubblica : Coronavirus Lazio, firmata ordinanza: 'Mascherine obbligatorie anche all'aperto' - 1970Germano : #Coronavirus In #Lazio obbligo di #mascherine anche all'aperto Sono esclusi dal provvedimento i bambini sotto i s… - AloiseAndrea : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, firmata ordinanza: 'Mascherine obbligatorie anche all'aperto' [aggiornamento delle 12:02] -