Calciomercato Sampdoria: fatta per l’arrivo di Laifis. I dettagli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Sampdoria: Kostas Laifis sarà presto un nuovo giocatore blucerchiato. I dettagli dell’affare Raffreddata la pista di Nabil Bentaleb, la Sampdoria dopo Adrien Silva ha regalato un altro centrocampista a Claudio Ranieri, considerata la partenza di Ronaldo Vieira. È ormai definita la trattativa per Kostas Laifis, centrocampista classe ’93 dello Standard Liegi. Il club blucerchiato ha convinto il club belga con un’offerta pari a 5 milioni di euro. Già fissate per domattina le visite mediche del calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020): Kostassarà presto un nuovo giocatore blucerchiato. Idell’affare Raffreddata la pista di Nabil Bentaleb, ladopo Adrien Silva ha regalato un altro centrocampista a Claudio Ranieri, considerata la partenza di Ronaldo Vieira. È ormai definita la trattativa per Kostas, centrocampista classe ’93 dello Standard Liegi. Il club blucerchiato ha convinto il club belga con un’offerta pari a 5 milioni di euro. Già fissate per domattina le visite mediche del calciatore. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : ??????@adrien_silva23 alla @sampdoria, tutto fatto: biennale, oggi a #Genova @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, è fatta per #AdrienSilva del #Leicester - DiMarzio : #Verona, visite mediche per l'ex Sampdoria #Vieira - it_samp : #Laifis: prime conferme, il giocatore potrebbe arrivare alla #Sampdoria. #calciomercato - iFrak86 : Quando osservo il #calciomercato della #Sampdoria mi sento più confusa di un camaleonte in un sacchetto di coriandoli -