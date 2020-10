Beverly Hills 90210, Jessica Alba svela: "Minacciarono di sbattermi fuori se avessi guardato gli altri attori" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jessica Alba ricorda la sua esperienza sul set di Beverly Hills, 90210 quando le fu imposto di non guardare negli occhi i protagonisti della celebre serie anni '90. Le regole del divieto di contatto visivo sembrano essere popolari a Hollywood: Jessica Alba ha ricordato i suoi momenti vissuti sul set di Beverly Hills, 90210, quando si sentì dire che non le era permesso guardare negli occhi gli altri attori della celebre serie. L'attrice di Dark Angel e Sin City, Jessica Alba, ha rivelato in un'intervista a Hot Ones che nel periodo in cui prese parte alla celebre serie degli anni '90, Beverly Hills, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020)ricorda la sua esperienza sul set diquando le fu imposto di non guardare negli occhi i protagonisti della celebre serie anni '90. Le regole del divieto di contatto visivo sembrano essere popolari a Hollywood:ha ricordato i suoi momenti vissuti sul set di, quando si sentì dire che non le era permesso guardare negli occhi glidella celebre serie. L'attrice di Dark Angel e Sin City,, ha rivelato in un'intervista a Hot Ones che nel periodo in cui prese parte alla celebre serie degli anni '90,, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Beverly Hills 90210, Jessica Alba svela: 'Minacciarono di sbattermi fuori se avessi guardato gli altri att… - Nicoletta_G96 : RT @Nicoletta_G96: ''Beverly Hills 90210'', (1990) dir. Tim Hunter - Mi sento un imbecille. Sei un imbecille. - Sei bella. Mettiti gli occ… - Nicoletta_G96 : Shannen Doherty, Luke Perry in ''Beverly Hills 90210'' (1990) So già come andrà a finire, ritorneranno ad ''amarsi… - Nicoletta_G96 : Se in ''Beverly Hills 90210'' eravate team Kelly e non Brenda, non possiamo essere amici. Ciaone. - Nicoletta_G96 : Sono molto legata a Shannen Doherty anche se non fa parte della mia generazione, Beverly Hills e Streghe, lei era l… -