Aurora Ramazzotti supera la sua paura più grande | lo scatto inquieta i fan

Leggi su chenews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)torna a stupire i suoi fan per il suo coraggio, la giovane hato lapiù, ma loi fan. foto facebookNon è la prima volta che unodicrea tanto scompiglio sui social. Qualche settimana fa, ad esempio, ha deciso di mostrare la sua acne su Instagram. generando una reazione a catena incredibile. A seguirla numerosi volti del web, come Giulia De Lellis che ha deciso di mettere in mostra il volto con i segni dell’acne al Festival di Venezia. Un movimento di auto consapevolezza, che ha colpito il mondo del web, abituato a vedere scatti in posa e super ritoccati. Questa volta però a fare scalpore ...