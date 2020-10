ASL: sono trentadue i positivi oggi in provincia di Salerno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In base alla resoconto dell’Asl, in relazione alle ultime 24 ore, in provincia di Salerno il numero dei contagi è di 32 persone risultate positive al Covid-19. Continua a registrarsi un incremento di casi nell’agro nocerino sarnese dove, come già accaduto nella giornata di ieri, la situazione più preoccupante resta quella di Scafati che registra altri sette casi. Anche a Sarno continuano a rilevarsi nuovi positivi. Il numero di oggi è di cinque residenti risultati positivi al test nel comune guidato dal sindaco Giuseppe Canfora. Restando nell’agro sono quattro i casi positivi a Pagani ed uno ad Angri, Nocera Inferiore, Siano, San Valentino Torio. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In base alla resoconto dell’Asl, in relazione alle ultime 24 ore, indiil numero dei contagi è di 32 persone risultate positive al Covid-19. Continua a registrarsi un incremento di casi nell’agro nocerino sarnese dove, come già accaduto nella giornata di ieri, la situazione più preoccupante resta quella di Scafati che registra altri sette casi. Anche a Sarno continuano a rilevarsi nuovi. Il numero diè di cinque residenti risultatial test nel comune guidato dal sindaco Giuseppe Canfora. Restando nell’agroquattro i casia Pagani ed uno ad Angri, Nocera Inferiore, Siano, San Valentino Torio. ...

