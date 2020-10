X Factor 2020: BLIND conquista i giudici con Cuore Nero, il video (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo due puntate dai risultati d’ascolto davvero molto magri (solo 600mila spettatori su Sky Uno), X Factor 2020 chiude la fase delle Audition nella terza puntata andata in onda giovedì 1 ottobre. In questa ultima tranche di esibizioni a piacere, abbiamo visto avvicendarsi al cospetto dei quattro giudici Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone una passerella di aspiranti concorrenti più o meno presentabili. Un trend pienamente confermato anche in quest’ultima Audition è quello della quasi totalità di brani inediti presentati dai concorrenti invece delle cover.E sempre per questa ragione, l’esibizione più apprezzata dai giudici e anche sui social in questa terza puntata è stata quella di BLIND: un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo due puntate dai risultati d’ascolto davvero molto magri (solo 600mila spettatori su Sky Uno), Xchiude la fase delle Audition nella terza puntata andata in onda giovedì 1 ottobre. In questa ultima tranche di esibizioni a piacere, abbiamo visto avvicendarsi al cospetto dei quattroMika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone una passerella di aspiranti concorrenti più o meno presentabili. Un trend pienamente confermato anche in quest’ultima Audition è quello della quasi totalità di brani inediti presentati dai concorrenti invece delle cover.E sempre per questa ragione, l’esibizione più apprezzata daie anche sui social in questa terza puntata è stata quella di: un ...

