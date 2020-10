X Factor 2020 1° Ottobre, orario, canale, come vedere la puntata in streaming, replica e in chiaro (Di giovedì 1 ottobre 2020) X Factor 2020 torna ancora una volta in onda questa sera Giovedì 1 Ottobre 2020 con una nuova imperdibile puntata come sempre in prima serata su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455): i giudici saranno ancora una volta alle prese con le selezioni e la scelta, a tratti dolorosa e difficile, tra i tanti concorrenti pronti a mettersi in gioco tra brani inediti e rivisitazioni di pezzi famosi, sperando di raccogliere il consenso di almeno tre “sì”, da cui deriva, appunto, il passaggio alla fase successiva. Che cosa accade nella puntata di oggi 1 Ottobre 2020? Cosa e chi vedremo ad X Factor 2020 e soprattutto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Xtorna ancora una volta in onda questa sera Giovedì 1con una nuova imperdibilesempre in prima serata su Sky Uno (108, digitale terrestre455): i giudici saranno ancora una volta alle prese con le selezioni e la scelta, a tratti dolorosa e difficile, tra i tanti concorrenti pronti a mettersi in gioco tra brani inediti e rivisitazioni di pezzi famosi, sperando di raccogliere il consenso di almeno tre “sì”, da cui deriva, appunto, il passaggio alla fase successiva. Che cosa accade nelladi oggi 1? Cosa e chi vedremo ad Xe soprattutto ...

rockolpoprock : Agnelli ed Emma: 'Per dimostrare di essere amici non servono i duetti' - GQitalia : .@MarroneEmma fa la differenza a @XFactor_Italia #XF20 - GrossetoSport : New post (Amichevole Hc Castiglione Blue Factor e Galileo Follonica: sarà possibile assistere all'evento) has been… - italiaserait : X Factor 2020 1° Ottobre, orario, canale, come vedere la puntata in streaming, replica e in chiaro - sportli26181512 : X Factor, orari e dove vedere la terza puntata delle Auditions: Ultimo appuntamento con le Audizioni di X Factor 20… -