‘Uomini e Donne’, Gianluca De Matteis rivela perché secondo lui Armando Incarnato è interessato a Lucrezia Comanducci (Di giovedì 1 ottobre 2020) In queste ultime puntate di Uomini e Donne, ampio spazio è dedicato al tronista Gianluca De Matteis e al triangolo che si è creato con il cavaliere del Trono Over Armando Incarnato e la corteggiatrice Lucrezia Comanducci, contesa da entrambi. Proprio a proposito della bionda corteggiatrice, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, Gianluca ha spiegato che inizialmente – oltre ad essere rimasto colpito dal suo lato estetico – è stato incuriosito dal fatto che non avesse mai voluto intervenire o ballare con qualcuno, ma la personalità di Lucrezia è ancora un punto interrogativo per il tronista romano: Non nascono che mi ha intrigato il modo in cui si approccia perché è donna, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 ottobre 2020) In queste ultime puntate di Uomini e Donne, ampio spazio è dedicato al tronistaDee al triangolo che si è creato con il cavaliere del Trono Overe la corteggiatrice, contesa da entrambi. Proprio a proposito della bionda corteggiatrice, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine,ha spiegato che inizialmente – oltre ad essere rimasto colpito dal suo lato estetico – è stato incuriosito dal fatto che non avesse mai voluto intervenire o ballare con qualcuno, ma la personalità diè ancora un punto interrogativo per il tronista romano: Non nascono che mi ha intrigato il modo in cui si approccia perché è donna, ...

MarioManca : Dopo anni di insulti e di complessi, di gente che le diceva che pesava troppo e che ogni volta che la vedeva in tv… - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - amendolaenzo : 77 anni fa Napoli si ribellò contro l'occupazione nazista, tra le prime città d'Europa. Agli eroi di quelle quattro… - parloamestessa : RT @lercionotizie: #ultimora Puntata di Uomini e Donne degenera in dibattito delle presidenziali USA - LordKap : RT @lercionotizie: #ultimora Puntata di Uomini e Donne degenera in dibattito delle presidenziali USA -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia