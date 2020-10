Ufficiale | Hauge ha firmato col Milan Ecco il suo numero di maglia

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petterdal Bodø/Glimt. L'attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025 e indosserà la15. «Nato a Bodø (Norvegia) il 12 ottobre 1999 – si legge nella nota –è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all'Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive.