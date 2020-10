Returnal per PS5 tra nuovi dettagli su storia | feature | gameplay e altro

(Di giovedì 1 ottobre 2020)è il nuovo titolo AAA di Housemarque ed è stato annunciato all'inizio di questa estate. Ora Sony ha aggiornato la pagina ufficiale del gioco con tantissimiche ci consentono di capire meglio ciò che dobbiamo aspettarci.Ladiè questa: dopo un atterraggio di fortuna su un mondo mutevole, Selene, la protagonista, deve cercare di fuggire attraverso il paesaggio arido di un'antica civiltà. Isolata e sola, si ritrova a combattere con le unghie e con i denti per la sopravvivenza. Ancora e ancora, viene sconfitta, costretta a ricominciare il suo viaggio ogni volta che muore.Attraverso un implacabileroguelike, scoprirete che proprio come il pianeta cambia ad ogni ciclo, così fanno gli oggetti a vostra disposizione. Ogni ciclo ...

