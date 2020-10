Raimondo Todaro in difficoltà | Il ritorno del ballerino a Ballando con le Stelle (Di giovedì 1 ottobre 2020) Raimondo Todaro è in difficoltà dopo l’operazione che ha subito. Il ritorno del ballerino a Ballando con le Stelle è compromesso. Questa edizione di Ballando con le Stelle è stata particolarmente complicata. Raimondo Todaro si è sentito improvvisamente male ed è stato operato di appendicite. Il ballerino ha sempre tenuto tutti aggiornati sulle sue condizioni … L'articolo Raimondo Todaro in difficoltà Il ritorno del ballerino a Ballando con le Stelle proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020)è in difficoltà dopo l’operazione che ha subito. Ildelcon leè compromesso. Questa edizione dicon leè stata particolarmente complicata.si è sentito improvvisamente male ed è stato operato di appendicite. Ilha sempre tenuto tutti aggiornati sulle sue condizioni … L'articoloin difficoltà Ildelcon leproviene da www.meteoweek.com.

