Raid punitivi contro migranti: 3 arresti a Marsala. «Qui non dovete stare, vi ammazziamo» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le persone arrestate sono Salvatore Crimi, 18 anni, Antony Licari di 24 e Natale Salvatore Licari, 34 anni. Sono accusati, a vario titolo, di violenza privata, minaccia, lesioni personali Leggi su corriere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le persone arrestate sono Salvatore Crimi, 18 anni, Antony Licari di 24 e Natale Salvatore Licari, 34 anni. Sono accusati, a vario titolo, di violenza privata, minaccia, lesioni personali

