Meghan Markle ubriaca e senza freni | Harry sconvolto

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La Megxit dihail Regno Unito. Nessuno si aspettava un tale epilogo e proprio a ridosso della Brexit. Sembrerà un caso, ma le due cose hanno gettato delle ombre sulla famiglia reale inglese. C’è anche qualcosa altro che non va giù a, un disastro cheha combinato…ubrica Non tutti sanno che alle sue prime nozzeerae questo scandalo non è mai stato superato. Pare che ancheabbia fatto fatica a digerire la cosa. Tuttavia, lui è stato l’unico ad accettarlo. Ad ogni modo, per questa ragione è stata sempre considerata una outsider non in grado di rispettare le direttive di Backingham Palace, così come i ...