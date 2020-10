L’Atalanta e quel cinismo da scudetto (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Atalanta è diventata cinica oltre che bella e la parola scudetto non può più essere tabù. Il team di Gasperini in casa della Lazio ha palesato la solita, affascinante, capacità di palleggio. E’ il cinismo delle grandi squadre, tuttavia, l’arma in più che i nerazzurri dimostrano di possedere e che la pongono subito dietro a Inter e Juventus. Gasp chiede di riparlarne tra una ventina di giornate, ma se il buongiorno si vede dal mattino… Foto: Twitter Atalanta L'articolo L’Atalanta e quel cinismo da scudetto proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’Atalanta è diventata cinica oltre che bella e la parolanon può più essere tabù. Il team di Gasperini in casa della Lazio ha palesato la solita, affascinante, capacità di palleggio. E’ ildelle grandi squadre, tuttavia, l’arma in più che i nerazzurri dimostrano di possedere e che la pongono subito dietro a Inter e Juventus. Gasp chiede di riparlarne tra una ventina di giornate, ma se il buongiorno si vede dal mattino… Foto: Twitter Atalanta L'articolo L’Atalanta edaproviene da Alfredo Pedullà.

