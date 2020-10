La pandemia delle ragazze: nel 2020 mezzo milione in più costrette al matrimonio forzato (Di giovedì 1 ottobre 2020) Se pensate che il coronavirus vi abbia rovinato i piani per il futuro, fermatevi un attimo a leggere il possibile impatto della pandemia su mezzo milione di bambine e adolescenti nel mondo, secondo l’ultimo rapporto di Save the Children. Nel 2020, per effetto delle conseguenze economiche della pandemia, quasi 500.000 ragazze in più rischiano di essere costrette al matrimonio forzato, una stima che si traduce in un’altra previsione drammatica: un milione in più di gravidanze precoci, causa principale di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni. Non numeri ma corpi di quasi bambine costretti a funzionare contro la loro volontà, alla mercé di uomini ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Se pensate che il coronavirus vi abbia rovinato i piani per il futuro, fermatevi un attimo a leggere il possibile impatto dellasudi bambine e adolescenti nel mondo, secondo l’ultimo rapporto di Save the Children. Nel, per effettoconseguenze economiche della, quasi 500.000in più rischiano di essereal, una stima che si traduce in un’altra previsione drammatica: unin più di gravidanze precoci, causa principale di morte per letra i 15 e i 19 anni. Non numeri ma corpi di quasi bambine costretti a funzionare contro la loro volontà, alla mercé di uomini ...

Viminale : Forte aumento dei reati informatici durante la pandemia da #covid19. #PoliziaPostale: attenzione alle truffe on li… - lauraboldrini : In tempo di #pandemia, un leader politico non può vantarsi di disobbedire al medico. Né andarsene in giro febbric… - rulajebreal : Dopo il disastro della Brexit e il fallimento nella gestione della pandemia da parte dei governi guidati dai sovran… - AndreaLazzer : RT @75_franz6: Se il Milan terminasse il mercato con Hauge non mi farei nessun problema. Siamo ancora in mezzo ad una pandemia, molte socie… - giangio87 : RT @HuffPostItalia: La pandemia delle ragazze: nel 2020 mezzo milione in più costrette al matrimonio forzato -