Juve-Barça è cominciata: Messi in attesa di Cristiano Ronaldo sprona la squadra (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il sorteggio regala una sfida stellare per la fase a gironi di Champions League: il duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Juventus contro Barcellona probabilmente per la leadership del girone visto che ne la Dinamo di Kiev ne il Ferencvaros sembrano in grado di mettere in difficoltà le due big del calcio europeo.caption id="attachment 1020821" align="alignnone" width="1024" Barcellona, Getty Images./captionNello spogliatoio del Barça hanno un'occasione unica per ritrovare compattezza e l'entusiasmo delle notti di Champions. Abbattere la "Vecchia Signora" è già un obiettivo della stagione. Lo vuole Messi ma anche Ronaldo non è da meno. Perché entrambi nell'ultima edizione non hanno soddisfatto le aspettative. Battuti e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il sorteggio regala una sfida stellare per la fase a gironi di Champions League: il duello tra Leontus contro Barcellona probabilmente per la leadership del girone visto che ne la Dinamo di Kiev ne il Ferencvaros sembrano in grado di mettere in difficoltà le due big del calcio europeo.caption id="attachment 1020821" align="alignnone" width="1024" Barcellona, Getty Images./captionNello spogliatoio del Barça hanno un'occasione unica per ritrovare compattezza e l'entusiasmo delle notti di Champions. Abbattere la "Vecchia Signora" è già un obiettivo della stagione. Lo vuolema anchenon è da meno. Perché entrambi nell'ultima edizione non hanno soddisfatto le aspettative. Battuti e ...

juventusfc : E questo è il responso dell'urna della @ChampionsLeague! Ora sappiamo i nostri avversari! More:… - marca : #UCLDraw ???? ¡El Barça al grupo de la Juve! A: Bayern???? Atleti???? B: Real Madrid???? C: Porto???? D: Liverpool?????????????? E… - EduPolo : Barça, al grupo G con la Juve. Messi vs Cristiano - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: E questo è il responso dell'urna della @ChampionsLeague! Ora sappiamo i nostri avversari! More: - LombaFab : RT @aiucc95: Juve-Barca bellissima sfida tra le due società peggio gestite in Europa negli ultimi cinque anni -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Barça Bari in missione per la B, Juve U23 con la voglia di sorprendere ancora: riparte la Serie C, tutte le favorite Calciomercato.com