Inter: domani le visite per Darmian poi l'assalto a Marcos Alonso (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'Inter prova a chiudere un doppio colpo sulle fasce. Da monitorare anche la situazione di Radja Nainggolan. Matteo Darmian nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima del suo passaggio all'Inter. A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. Acquisto a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro. Decisiva in questo senso è stata la cessione di Dalbert al Rennes, che nel frattempo sta provando a prendere in prestito Daniele Rugani dalla Juventus. Sempre Gianluca Di Marzio ha confermato che l'Inter tiene sotto osservazione la situazione di Marcos Alonso, in uscita dal Chelsea. Prima di presentare qualsiasi offerta, però, i nerazzurri proveranno a cedere Radja Nainggolan.

