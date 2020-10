Inghilterra, i convocati di Southgate per la Uefa Nations League: c’è Calvert-Lewin (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Commissario Tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha reso nota la lista dei calciatori convocati per l’amichevole contro il Galles e le gare di Nations League contro Belgio e Danimarca. Spicca il nome di Dominic Calvert-Lewin, autore di un grande avvio di stagione con l’Everton. Esordiscono anche Harvey Barnes del Leicester e Bukayo Saka dell’Arsenal, mentre rimangono fuori Mason Greenwood e Phil Foden. Di seguito la lista dei 30 calciatori convocati. Portieri: Dean Henderson (Manchester United), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Eric Dier (Tottenham), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Commissario Tecnico dell’Garethha reso nota la lista dei calciatoriper l’amichevole contro il Galles e le gare dicontro Belgio e Danimarca. Spicca il nome di Dominic, autore di un grande avvio di stagione con l’Everton. Esordiscono anche Harvey Barnes del Leicester e Bukayo Saka dell’Arsenal, mentre rimangono fuori Mason Greenwood e Phil Foden. Di seguito la lista dei 30 calciatori. Portieri: Dean Henderson (Manchester United), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Eric Dier (Tottenham), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire ...

Dries Mertens non può mancare, il ct della nazionale belga Roberto Martinez ha inserito l'azzurro nella lista di partecipanti ai prossimi impegni della selezione in amichevole ...

